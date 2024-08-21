11 сотрудников системы КУИС осудили за пытки в области Улытау

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«Специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам оглашён приговор в отношении семи сотрудников учреждения №62 по Карагандинской области и области Улытау КУИС МВД РК и четырёх военнослужащих воинской части №6505 Национальной гвардии РК, которые применили пытки в отношении 11 осуждённых», – сообщили в прокуратуре региона.

Уголовное дело расследовалось спецпрокурорами.

По приговору суда начальник учреждения и его заместитель по режиму приговорены к 6,5 годам лишения свободы, остальным 5 сотрудникам учреждения и четырём военнослужащим назначены наказания от 4 до 4,5 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.