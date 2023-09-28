12 млн доз вакцин от ковида уничтожили в Чехии из-за истекшего срока годности
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Их стоимость составляла около €200 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Более 12 млн доз вакцин от коронавируса стоимостью 4,7 млрд крон (около €200 млн) были уничтожены в Чехии из-за истекшего срока годности. Об этом сообщил пресс-секретарь национального министерства здравоохранения Ондржей Якоб.
"Речь идет немногим более, чем о 12 млн доз вакцин против ковида [общей] стоимостью 4,7 млрд крон", - приводит слова Якоба новостной портал seznam.cz.
Уничтоженные препараты представляют примерно одну треть от 35 млн доз вакцин, приобретенных республикой в период пандемии.
Чехия в пандемию оказывала помощь вакцинами странам, нуждающимся в них. Им было передано 3,5 млн доз препаратов на сумму 883 млн крон (примерно €37 млн).