13 человек погибли в результате ливней в Таджикистане

В результате сильных дождей, прошедших в воскресенье в городе Вахдат и районе Рудаки Таджикистана, погибли 13 человек. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщила пресс-служба президента страны Эмомали Рахмона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото: kazpravda.kz

«Вчера из-за сильных дождей в городе Вахдат и районе Рудаки произошло стихийное бедствие, в результате которого погибли 13 человек, в том числе 11 человек в городе Вахдат и два человека в районе Рудаки», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате происшествия была разрушена дорога между Душанбе и Худжандом. Из-за дождей появились наводнения, оползни и камнепады на трассе Душанбе — Чанак. Также пострадали несколько машин.

Сообщения о сильных дождях в Таджикистане поступали 27 и 28 августа.

Ранее, 17 августа, из-за сильных дождей в Германии был подтоплен аэропорт Франкфурта-на-Майне. В тот день было отменено около 70 рейсов. Кроме того, дороги, ведущие к аэропорту, были также затоплены.