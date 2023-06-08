13-летнего мальчика смертельно ранили в драке в Абайской области

Подросток скончался от ножевого ранения в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

6 июня в детскую областную клиническую больницу с ножевым ранением поступил 13-летний подросток. Спасти его не удалось.

Полиция выяснила, что на берегу водоема между подростками произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой и ранили мальчика.

Все участники конфликта установлены, подозреваемый в убийстве водворен в ИВС.

Проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение.