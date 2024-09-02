13 медалей завоевали казахстанские боксеры на Кубке Евразии

Бокс
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Чите (Россия) завершился Кубок Евразии по боксу. Команда Казахстана отметилась на нем 13 наградами, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

Победу в весовой категории до 67 килограммов одержал Торехан Сабырхан.

На втором месте завершили турнир Жансери Кошербаев (до 57 кг) и Мадияр Бексултанов (до 80 кг).

Бронзвыми призерами стали Бексултан Боранбек (до 51 кг), Адильбек Кожахан, Али Мурат (до 54 кг), Бауржан Муратов (до 57 кг), Асылхан Кошербай, Ахмет Усен (до 63,5 кг), Онер Сейлхан (до 71 кг), Санжарали Бегалиев (до 75 кг), Дамир Синеев (до 80 кг), Аслан Ельдибайулы (до 92 кг).

Кайрат Сатжанов, занимавший должность старшего тренера молодёжной команды, в августе был назначен главным тренером сборной. В настоящее время тренирует молодежь Багдат Онгарбеков, напомнили в НОК.

 

#бокс #медали #Кубок Евразии

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