Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Почти 2 тыс. заемщиков по программе «Ауыл аманаты» получили кредиты на общую сумму 13 млрд тенге на цели, не связанные с развитием сельского хозяйства. Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов Мади Такиев, передает корреспондент Kazpravda.kz

- В ряде случаев кредиты, выданные на развитие инвестиционных проектов, использованы без достижения конечной цели - не приобретены скот и оборудование в Западно-Казахстанской области на 2 млрд тенге. В этой связи, считаем целесообразным пересмотреть систему мер господдержки с предоставлением ее исключительно за фактически произведенную продукцию, - отметил спикер.

В своем докладе о мерах по борьбе с теневой экономикой глава Минфина рассказал о системном мониторинге за использованием бюджетных средств. Факты нецелевого использования были выявлены и в деятельности социально-предпринимательских корпораций (СПК).

- Региональные СПК превратили господдержку в инструмент обогащения: берут кредиты и размещают их на депозитах банков для получения дохода в виде процентов. Такие факты выявлены в Туркестанской области на 2 млрд тенге и в области Абай на 152 млн тенге, — отметил министр.

Помимо нецелевого использования господдержки, ведомство борется и с другими схемами. Например, выявлены случаи, когда по одному юридическому адресу регистрировались десятки и даже сотни компаний. Только по 3,5 тыс. таких адресов зарегистрировано около 20 тыс. компаний с общей налоговой задолженностью 60,4 млрд тенге.