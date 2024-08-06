Девочка погибла во время турпохода в ВКО

Несчастный случай произошел в окрестностях Риддера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, группа из 20 человек самостоятельно отправилась в пеший поход и находилась в пяти километрах от города Риддер.

На водопаде реки Громотуха, переходя через русло, девочка 14 лет соскользнула с камня и сильным течением ее унесло по реке. Спасатели обнаружили тело подростка.