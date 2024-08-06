Девочка погибла во время турпохода в ВКО
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Несчастный случай произошел в окрестностях Риддера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС области
Как сообщается, группа из 20 человек самостоятельно отправилась в пеший поход и находилась в пяти километрах от города Риддер.
На водопаде реки Громотуха, переходя через русло, девочка 14 лет соскользнула с камня и сильным течением ее унесло по реке. Спасатели обнаружили тело подростка.
«ДЧС ВКО просит жителей области обратить внимание на самостоятельные пешие походы. Очень много факторов может привести к гибели людей. Необходимо заблаговременно изучить маршрут передвижения, а перед отправкой обязательно проинформировать территориальное подразделение ЧС по номеру 112», – говорится в сообщении департамента.