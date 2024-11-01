140-летие Кенена Азербаева отпраздновали в Алматы

На сцене Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла состоялся концерт Академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» имени Н.Тлендиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

Мероприятие было посвящено 140-летию со дня рождения народного поэта, певца и композитора, основателя Жетысуской профессиональной школы песни «Алатаудың бұлбұлы».

В концертной программе прозвучали такие произведения Кенена Азербаева, как «Қордай», «Анама», «Бозторғай», а также произведения Нургисы Тлендиева и современных казахстанских композиторов. Также на сцене выступил один из ярких последователей творчества Кенена Азербаева, народный артист Казахстана, певец и композитор Алтынбек Коразбаев, который рассказал о значимости творчества и жизни казахского поэта.

Помимо него, в концерте приняли участие народный артист Казахстана Рамазан Стамгазиев, заслуженный деятель Казахстана Нуржан Жанпеисов, отличник культуры Шолпан Даржанова, Бейбит Мусаев, а также солисты филармонии.

Дирижировал оркестром заслуженный деятель Казахстана Жалгасбек Бегендыков, а художественное руководство осуществила заслуженный деятель Казахстана Динзухра Тлендиева.

В праздничном концерте приняли участие потомки Кенена Азербаева, во главе с Торткен Кененовной, которая активно популяризирует творчество поэта среди широкой аудитории.