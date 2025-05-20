В Казахстане действует современная нормативная база в сфере метрологии: приняты 13 основополагающих НПА и более 700 национальных стандартов. Они охватывают ключевые отрасли — здравоохранение, промышленность, IT и другие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК

Фото: пресс-служба МТИ РК

Метрология — основа доверия: роль точных измерений в безопасности и экономике Казахстана.

По словам председателя Комитета, техрегулирования и метрологии Жанны Есенбековой, достоверность измерений — основа доверия между государством, бизнесом и обществом.

Казахстан активно интегрируется в международное метрологическое сообщество: подписано более 70 соглашений с зарубежными организациями.

РК занимает 1-е место в Центральной Азии по количеству CMC — международно признанных калибровочных и измерительных возможностей (119 записей).

Метрология — это не абстрактная наука, а практический инструмент, обеспечивающий безопасность, качество и устойчивое развитие в каждом секторе экономики.