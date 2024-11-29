16-летняя девушка получила 6 лет тюрьмы за распространение наркотиков в Астане

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

В поисках легкого заработка подростки соглашаются на непыльную с виду работу наркозакладчика

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане с начала 2024 года за наркопреступления к уголовной ответственности привлекли более 100 человек. Одна из осужденных за распространение наркотиков рассказала, как в 16 лет получила тюремный срок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В поисках легкого заработка даже подростки соглашаются на непыльную с виду работу наркозакладчика. Они не осознают, как своими действиями могут загубить сотни жизней, в том числе и свою.

Астанчанка на своем примере рассказала, как это может отразиться на дальнейшей судьбе.

«В 16 лет я начала встречаться с парнем. Через некоторое время поняла, что он торгует наркотиками. Со временем начал и меня привлекать к своей работе. И я тоже начала продавать наркотики. Знала, что это опасная работа, но думала, что мне ничего не сделают, так как я несовершеннолетняя. Потом мне стало интересно и попробовала сама тоже. В итоге, когда прятала закладку, меня задержали сотрудники полиции. Меня посадили на 6 лет. Хочется сказать, что даже на несовершеннолетних тоже возбуждаются уголовные дела, поэтому никогда не связывайтесь с наркотиками»,  рассказала девушка.

Стоит отметить, что в Казахстане уголовная ответственность наступает с 14 лет. Закладчики или наркокурьеры могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В 2023 за наркопреступления в столице к ответственности привлекли около 70 человек, в этом году – уже 100.

На сегодня зарегистрировано 1 148 фактов (982, рост на 16,9%), связанных с наркотиками. В 2024 году уголовные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств совершены 7 несовершеннолетними. В рамках расследования изъят 671 кг наркотических средств. Для снижения вовлечения в наркосреду правоохранительные органы проводят мониторинг интернет-пространства. За почти год порядка 200 сайтов направлены на блокировку.

#Астана #акимат #наркотики #девушка #распространение

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