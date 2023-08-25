16-летняя казахстанка стала 8-кратной чемпионкой мира по джиу-джитсу

Спортсменка из Алматинской области Жибек Кулымбетова стала 8-кратной чемпионкой мира по джиу-джитсу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Фото: gov.kz

16-летняя Жибек Кулымбетова завоевала золотую медаль на соревнованиях Ju-Jitsu Youth World Championship Astana 2023 в Астане. Таким образом, юная казахстанка стала 8-кратной чемпионкой мира по джиу-джитсу.

Девушка одолела соперниц из Узбекистана, России, Таиланда, ОАЭ. В целом в соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из 42 стран.

«Чемпионат мира по джиу-джитсу проводится впервые в стране. Выступать перед народом было непросто. Это правда, что я очень нервничаю. Я рада, что завоевала «золото» и оправдала ожидания тех, кто мне доверял», – сказала после победы Жибек Кулымбетова.

Жибек Кулымбетова – уроженка Илийского района Алматинской области. С 9 лет профессионально занимается спортом. Мастер спорта РК, обладатель нагрудного знака «Намыс» имени Б. Момышулы и медали «Дара бала». Победитель многих международных соревнований.