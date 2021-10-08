Общество
17 телефонов пытались перебросить в колонию Нур-Султана
17 телефонов и аксессуары к нему пытались перебросить в колонию особого режима в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на Polisia.kz.

"В ночь с 7 на 8 октября в учреждении ЕЦ-166/5 столичного Департамента УИС в рамках реализации оперативной информации при обходе внешней территории периметра учреждения замечен автотранспорт Chance, находившийся на стоянке перед административным зданием РГП "Енбек - Аршалы". В ходе наблюдения посредством установленного видеонаблюдения по периметру с вышеуказанного автотранспорта неизвестном лицом был совершен переброс свертков, в котором находились 17 мобильных телефонов, зарядные устройства, sim-карты, аккумуляторные батареи и другие аксессуары для сотовых телефонов", - говорится в сообщении.

Вышеуказанный автотранспорт с двумя жителями Нур-Султана 30 и 27 лет был задержан. В отношении данных "посыльных" возбуждено административное производство, предусмотренное статьей 481 КоАП РК, которое влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.



"Переброс через основное ограждение выступает одним из основных способов доставки запрещенных предметов, в том числе и средств сотовой связи. Граждане не осознают, что, пытаясь передать осужденным запрещенные правилами предметы, серьезно усугубляют положение осужденных, поскольку, в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РК, хранение и передача запрещенных предметов являются злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания, за что осужденные переводятся в строгие условия содержания, находясь в этих условиях, осужденный лишается права телефонных переговоров, сокращается периодичность длительных и краткосрочных свиданий, ну и самое главное – препятствует досрочному освобождению из мест лишения свободы", – отметил исполняющий обязанности начальника учреждения Агибай Мухин.

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