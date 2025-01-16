Более 1,8 млн штук молоди рыб спасли в Атырауской области

Фото: МСХ

Спасти удалось более 1,8 млн штук молоди рыб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ РК

Сообщается, что молодь в живом виде выпускается в реку Жайык, находящуюся в 55 км от данного канала. В спасении принимают участие 60 человек. В их числе представители акимата, военнослужащие, волонтёры, субъекты рыбного хозяйства, задействовано 12 единиц техники.

«Во время спасения рыба находилась в снулом состоянии из-за низкого содержания растворенного кислорода в воде, вызванного обледенением канала. При выпуске рыбы в реку Жайык наблюдается ее восстановление и активизация», — рассказали в госоране, добавив, что одновременно ведется работа по сбору снулой молоди.

Ситуация взята на особый контроль.