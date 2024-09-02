19-летний костанаец сбежал в армию от уголовного наказания

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Юношу задержали

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правоохранителям Акмолинской области удалось отыскать жителя Костанайской области, пытавшегося избежать уголовного преследования за наркопреступление, отправившись на службу в армию, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Polisia.kz.

История началась несколькими месяцами ранее, когда на территории Кокшетау полицейскими были задержаны двое молодых людей, у которых было изъято более 20 гр психотропного вещества. После задержания полицейские начали досудебное расследование, но подозреваемых отпустили по месту жительства до получения результатов судебно-химической экспертизы.

По полученной информации, одним из подозреваемых оказался житель Кокшетау, а вторым — житель соседней Костанайской области. Когда результаты экспертизы подтвердили наличие запрещенных веществ, сотрудники полиции задержали местного жителя и поместили его в изолятор временного содержания.

Однако, когда оперативники отправились в Костанайскую область для задержания второго подозреваемого, им стало известно, что он ушел на службу в армию.

26 августа сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности УП города Кокшетау совместно с отделением военной полиции воинской части 5510 задержали юношу, находившегося на службе. Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед законом, и служить в армии он не сможет до завершения судебного процесса.

#армия #Костанай #преступление

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