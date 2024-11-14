2 млн тенге снял подросток со счета своей бабушки в Темиртау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

2 млн тенге снял подросток со счета своей бабушки в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В полицию Темиртау обратилась 63-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что неизвестный с ее счета похитил 2 млн тенге. Причем, потерпевшая узнала об этом случайно, когда стала проверять свои сбережения.

Хотя с момента похищения денежных средств прошло десять дней, полицейские быстро установили подозреваемого – им оказался подросток, являющийся внуком пенсионерки.

Юноша дал признательные показания, пояснив, что успел потратить большую часть средств. Возбуждено уголовное дело.

