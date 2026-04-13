Регулярные прямые авиарейсы будут выполняться раз в неделю

В международном аэропорту Астаны сообщили о запуске нового международного авиамаршрута по направлению Астана – Ереван – Астана, передает Kazpravda.kz

С 20 апреля 2026 года авиакомпания Shirak Avia приступает к выполнению регулярных рейсов по данному маршруту с частотой один раз в неделю – по понедельникам.



Открытие прямого авиасообщения обеспечит удобные условия для передвижения пассажиров между Казахстаном и Арменией, а также будет способствовать развитию туристических, деловых и культурных связей.