20 овец попали под грузовой поезд в СКО

Происшествия
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Владелец скота привлечен к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

За девять месяцев текущего года в целом на железной дороге страны было допущено 873 случая наездов на домашний скот, из них 480 лошадей, 240 коров, 79 овец и баранов и другие сообщает Polisia.kz.

Основными причинами наездов на домашних животных является бесконтрольность со стороны их владельцев.

«11 октября на перегоне Уголки-Саумалколь СКО машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях мелко рогатого скота. Предотвратить наезд не удалось, в результате чего были сбиты 20 овец. Незапланированная стоянка поезда составила 34 минуты. В ходе проверки установлен хозяин домашних животных. 30-летний житель Северо-Казахстанской области привлечен к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог», – сообщил начальник управления административной полиции ДП на транспорте Марат Дубаев.

Он подчеркнул, что помимо вышеуказанных проблем, которые являются следствием применения экстренных торможений, зачастую возникают риски угрозы жизни и получения травм у локомотивных бригад и пассажиров.

В этой связи транспортные полицейские вновь напоминают, что владельцы сельскохозяйственных животных не должны допускать выпас скота в полосе отвода железных дорог, оставлять их без присмотра.

«В случае правонарушения согласно КоАП РК, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 5 МРП. Отметим, что за данное правонарушение с начала года привлечены к ответственности 975 граждан», – резюмировал Дубаев.

 

#СКО #скот

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