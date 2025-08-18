Было возбуждено 24 уголовных дела по созданию ОПГ, из них ликвидированы три транснациональные преступные группы

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

За семь месяцев года выявлено свыше 4,6 тысяч наркоправонарушений, из них более 2 тысяч относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Вскрыты преступные схемы, начиная от закладчиков до организаторов наркобизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

По данным ведомства, было возбуждено 24 уголовных дела по созданию ОПГ, из них ликвидировано три транснациональных преступных групп. Задержаны 12 лидеров и 48 активных участников.

Один из ярких примеров: в рамках международного сотрудничества с Российской Федерацией задержан иностранный гражданин, находящийся в розыске с 2024 года, организатор нескольких нарколабораторий по производству синтетических наркотиков на территории нашей страны.