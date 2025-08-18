20 тысяч наркосайтов заблокировали за семь месяцев в РК

Дана Аменова
специальный корреспондент

Было возбуждено 24 уголовных дела по созданию ОПГ, из них ликвидированы три транснациональные преступные группы

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

За семь месяцев  года выявлено свыше 4,6 тысяч наркоправонарушений, из них более 2 тысяч относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Вскрыты преступные схемы, начиная от закладчиков до организаторов наркобизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

По данным ведомства, было возбуждено 24 уголовных дела по созданию ОПГ, из них ликвидировано три транснациональных преступных групп. Задержаны 12 лидеров и 48 активных участников.

Один из ярких примеров: в рамках международного сотрудничества с Российской Федерацией задержан иностранный гражданин, находящийся в розыске с 2024 года, организатор нескольких нарколабораторий по производству синтетических наркотиков на территории нашей страны.

«В текущем году не допущено в оборот свыше 11 тонн наркотиков. При этом объем изъятой синтетики возрос почти в три раза и составил более одной тонны.  Было выявлено 322 факта культивирования наркосодержащих растений и 76 фактов контрабанды наркотических средств. Благодаря новым цифровым решениям в три раза больше заблокировано наркосайтов. Их количество превысило 20 тысяч. Также заблокировано 38 тысяч карт-счетов с подозрительными операциями на сумму 2,5 млрд тенге. Пресечено 102 нарколаборатории, из них 11 по производству синтетики и 91 фитолаборатория. Наркобизнесу нанесен ущерб на сумму более 110 млн долларов США», - сообщил и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

#МВД #блокировка #наркосайты

