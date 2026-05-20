Экологические нарушения при буровых работах выявили в Мангистау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Природоохранной прокуратурой Мангистауской области выявлены существенные нарушения требований экологического законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

В частности, филиал компании Buzachi Operating Ltd - при проведении буровых работ допустил значительное превышение установленного лимита накопления опасных отходов (объем буровых отходов превышен на 513,2 тонны).

По акту прокуратуры данная компания привлечена к административной ответственности по части 6 статьи 328 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа на сумму 474 млн тенге.