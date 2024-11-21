200 Telegram-каналов с рекламой наркотиков заблокировали в Жезказгане
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В ходе мониторинга социальных сетей были выявлены Telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области Ұлытау
Мониторинг соцсетей был организован в рамках исполнения поручения генерального прокурора Республики Казахстан сотрудниками прокуратуры.
Указанные наркосайты были заблокированы посредством информационной системы «Кибернадзор», работа в данном направлении ведется на постоянной основе, добавили в надзорном органе.