Прошедший 2025 год стал в Китае самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, ведущихся с 1961 года; средняя температура воздуха в стране составила 11 градусов Цельсия. Об этом сообщили в воскресенье в Китайском метеорологическом управлении.

Как пояснил старший инженер подведомственного управлению Государственного климатологического центра Ши Шуай, этот показатель оказался на 1,1 градуса выше, чем типичная для страны среднегодовая температура в 9,9 градуса. По его словам, в прошлом году температура в 16 регионах провинциального уровня, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район, а также провинции Цзянси и Хубэй, достигла самого высокого значения с 1961 года.

С июня по август средняя температура по стране составила 22,3 градуса, что также на 1,1 градуса выше привычной сезонной нормы, и, таким образом, прошлогоднее лето стало самым теплым с 1961 года вместе с летом 2024 года, указал Ши Шуай.

Метеоролог добавил, что в прошлом году в Пекине выпало максимальное количество осадков с 1961 года. Продолжительность сезона дождей и общее количество осадков в этот период на севере Китая также достигли исторических максимумов.

Говоря о прогнозах на текущий месяц, Ши Шуай предупредил, что северным районам Китая следует подготовиться к возможным негативным воздействиям низких температур, снегопадов и ледяных дождей, а южным частям страны необходимо заблаговременно принять меры против последствий метеорологической засухи.