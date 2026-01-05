2025 год стал самым теплым в Китае за последние 60 лет

Китай,Погода
55
Айман Аманжолова
корреспондент

Средняя температура воздуха в стране составила 11 градусов Цельсия, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Прошедший 2025 год стал в Китае самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, ведущихся с 1961 года; средняя температура воздуха в стране составила 11 градусов Цельсия. Об этом сообщили в воскресенье в Китайском метеорологическом управлении.

Как пояснил старший инженер подведомственного управлению Государственного климатологического центра Ши Шуай, этот показатель оказался на 1,1 градуса выше, чем типичная для страны среднегодовая температура в 9,9 градуса. По его словам, в прошлом году температура в 16 регионах провинциального уровня, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район, а также провинции Цзянси и Хубэй, достигла самого высокого значения с 1961 года.

С июня по август средняя температура по стране составила 22,3 градуса, что также на 1,1 градуса выше привычной сезонной нормы, и, таким образом, прошлогоднее лето стало самым теплым с 1961 года вместе с летом 2024 года, указал Ши Шуай.

Метеоролог добавил, что в прошлом году в Пекине выпало максимальное количество осадков с 1961 года. Продолжительность сезона дождей и общее количество осадков в этот период на севере Китая также достигли исторических максимумов.

Говоря о прогнозах на текущий месяц, Ши Шуай предупредил, что северным районам Китая следует подготовиться к возможным негативным воздействиям низких температур, снегопадов и ледяных дождей, а южным частям страны необходимо заблаговременно принять меры против последствий метеорологической засухи. 

 

#Китай #погода #рекорд #тепло

Популярное

Все
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Куба объявила национальный траур по убитым в Венесуэле военным
Трамп пообещал Родригес «судьбу похуже, чем у Мадуро»
Более 45 тыс. домов и 2 тыс. предприятий остались без электроэнергии в Берлине
«Меня не интересует содержание таких бесед»: Токаев – о встрече Назарбаева с Путиным
Исправлением исторического абсурда назвал Токаев строительство АЭС
Не повод сеять панические настроения – Токаев о налоговой реформе
Токаев – о событиях Қаңтара: Ряд руководителей не выдержали экзамен на верность Отечеству
В ЮАР около 150 человек пострадали от удара молнии
Нет желания посредничать в международных спорах, так же, как и стремления работать в ООН – Токаев
Не собираюсь менять президентскую форму правления на парламентскую в угоду личным интересам - Токаев
Минздрав заявил о резком снижении смертности от рака в Казахстане
«Недопустимо в мирное время»: Президент – о гибели и травматизме в армии
«Занимаюсь йогой, играю в настольный теннис» – Токаев ответил на вопрос о своем здоровье
В Японии продали тунца по рекордной цене
Байден получает крупнейшую пенсию среди всех президентов США
Легализацию наркодоходов пресекли в Кызылординской области
Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России
2025 год стал самым теплым в Китае за последние 60 лет
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Зампреда АРРФР освободили от должности
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Контроль и социальные приоритеты
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
В Турции отменили более 60 рейсов 31 декабря из-за непогоды
Аэропорт Астаны предупредил о задержке и отмене рейсов из-з…
Дождь вызвал гололёд в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]