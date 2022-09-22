Общество
20,5 млрд тенге: размер запрашиваемой суммы на проведение выборов объяснили в ЦИК
Диасов Ораз
корреспондент

Член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина прокомментировала вопрос стоимости проведения выборов президента Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Расходы связаны, в основном, с фондом оплаты труда свыше 70 тысяч членов избирательных комиссий всех уровней и завязаны на критерии МЗП. В 2019 году МЗП составляла 42 500 тенге, в этом году - 60 000 тенге. Также, большой скачок сметы на данную выборную кампанию связан, в первую очередь, с фондом оплаты труда, который составляет 80% от сметы любой кампании. На сегодня мы представили примерную смету расходов на выборную кампанию в Минфин, и сейчас проходим ее обсуждение в размере 20,5 млрд тенге», - сообщила Сабила Мустафина.

Кроме того, озвученная сумма была запрошена на приобретение избирательных урн в связи с созданием новых областей и новых избирательных участков, и на замену урн, которые пришли в негодность, пояснила спикер.

«В стране действуют четыре компании по изготовлению урн, и цены у них варьируются от 72 тысяч до 114 тысяч тенге», - резюмировала она.

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