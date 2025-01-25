22 тонны изъятого мяса передала полиция в приют для животных в Астане

Общество
91

Продукция пройдет термическую обработку и будет использована как корм, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Ранее в столице выявили незаконные мясоперерабатывающие цеха. Установлено, что свою деятельность они вели с нарушением ветеринарно-санитарных норм.

После этого состоялось заседание комиссии с участием сотрудников полиции, ветеринарной службы и других ведомств, на котором было принято решение передать продукцию в приют частного фонда "Стоп-отлов", где содержится около 3 тысяч собак.

Продукция пройдет термическую обработку и будет использована как корм для животных.

#полиция #мясо #мясопродукты #приют для животных

Популярное

Все
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Ждем дебюта на «Стэмфорд Бридж»
Вечер русского романса состоялся в Таразе
Буренки нынче довольны
В колледже столицы студенты работают со второго курса
За Деда Мороза обидно
И даже деньги не спасают
Защищая небо и землю
В Атырау установили памятник собаке по кличке Пшон
Скотоводы меняют подходы к кормам
Ассамблея создала в стране климат доверия
Самая длинная пешеходная улица станет и самой красивой
В поисках новых запасов газа
Два предприятия по переработке хлопка-сырца построят на юге
На повестке дня – международные соглашения
Рассмотрен макроэкономический прогноз
Время рабочих профессий
В главном надзорном органе обсудили результаты работы
Министр юстиции провел ряд встреч в Женеве
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
К паводкам готовимся заранее
Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе
Закон РК О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении ЕБРР с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции
Закон РК О ратификации поправок в статью 1 Соглашения об учреждении ЕБРР, позволяющих осуществить ограниченное и постепенное распространение географического охвата операций банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак
Минздрав сообщил о результатах работы системы по маркировке лекарств
Стали известны победители Жаутыковской олимпиады
Инаугурация Трампа: церемонию перенесут в помещение из-за холодов
Городок достроят со второй попытки
Сорвали сроки сдачи
Биатлонист Никита Акимов принес Казахстану третье золото Универсиады
Спасатели вызволили мужчин из искорёженного автомобиля в Астане
В столице чествовали народных любимцев
Израиль утвердил сделку с ХАМАС
Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода
Завод по производству ветрогенераторов строится в Жетісу
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году

Читайте также

В Атырау установили памятник собаке по кличке Пшон
За Деда Мороза обидно
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации …
О мерах по обеспечению благополучия детей рассказали в кабм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]