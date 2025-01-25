22 тонны изъятого мяса передала полиция в приют для животных в Астане
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Продукция пройдет термическую обработку и будет использована как корм, передает Kazpravda.kz
Ранее в столице выявили незаконные мясоперерабатывающие цеха. Установлено, что свою деятельность они вели с нарушением ветеринарно-санитарных норм.
После этого состоялось заседание комиссии с участием сотрудников полиции, ветеринарной службы и других ведомств, на котором было принято решение передать продукцию в приют частного фонда "Стоп-отлов", где содержится около 3 тысяч собак.
Продукция пройдет термическую обработку и будет использована как корм для животных.