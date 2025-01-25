22 тонны изъятого мяса передала полиция в приют для животных в Астане

Продукция пройдет термическую обработку и будет использована как корм, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Ранее в столице выявили незаконные мясоперерабатывающие цеха. Установлено, что свою деятельность они вели с нарушением ветеринарно-санитарных норм.

После этого состоялось заседание комиссии с участием сотрудников полиции, ветеринарной службы и других ведомств, на котором было принято решение передать продукцию в приют частного фонда "Стоп-отлов", где содержится около 3 тысяч собак.

Продукция пройдет термическую обработку и будет использована как корм для животных.