$220 тыс. получат боксеры за победу на Олимпиаде от федерации

Бокс
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Призовые получат занявшие места с первого по пятое, передает Kazpravda.kz

Фото: Спорт Шрёдингера

Федерация бокса Казахстана назвала размер вознаграждений для боксеров сборной Казахстана на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Спорт Шрёдингера.

Чемпионы получат от КФБ - $220 000, серебряные призеры - $120 000, а бронзовые - $70 000. Также будут награждены 4-е и 5-е места ($30 000 и $10 000 соответствнно) в соревнованиях по боксу.

Главный тренер и тренерский совет получат 30 процентов премии боксера, занявшего денежное место на Олимпиаде-2024.

Также боксерам еще полагается премия за медаль от государства.

Накануне казахстанские боксеры, завоевавшие лицензии на недавнем отборочном турнире в Италии, получили бонусы: по $20 000 (8,94 миллиона тенге). А главный тренер Мырзагали Айтжанов – $10 000 (4,47 миллиона тенге). Также награды получили и тренеры сборной Казахстана.

#олимпиада #бокс #призовые

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