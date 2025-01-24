25 человек эвакуировали при пожаре в Семее

Для обогрева жильцов была привлечена «Вахтовка»

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В Семее по улице Физкультурная на 4 этаже многоквартирного жилого дома в квартире произошел пожар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

Силами МЧС с помощью автолестницы спасли 5 человек, из них 2 детей, и по лестничному маршу эвакуировано 20 человек.

На место пожара для обогрева жильцов была привлечена «Вахтовка». Также работали медики ЦМК МЧС РК.

Благодаря принятым оперативным мерам не допущено распространения огня на соседние квартиры. Пожар ликвидирован на площади 25 кв м. Пострадавших нет, отметили в МЧС.