25 человек эвакуировали при пожаре в Семее

Происшествия
116
Венера Баталова
корреспондент

Для обогрева жильцов была привлечена «Вахтовка»

Кадр из видео

В Семее по улице Физкультурная на 4 этаже многоквартирного жилого дома в квартире произошел пожар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

Силами МЧС с помощью автолестницы спасли 5 человек, из них 2 детей, и по лестничному маршу эвакуировано 20 человек.

На место пожара для обогрева жильцов была привлечена «Вахтовка». Также работали медики ЦМК МЧС РК.

Благодаря принятым оперативным мерам не допущено распространения огня на соседние квартиры. Пожар ликвидирован на площади 25 кв м. Пострадавших нет, отметили в МЧС.

 

#Семей #пожар #эвакуация

Популярное

Все
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
Учиться будем только на отлично
На перекрестке культур
Ураган стал причиной пожара в сельской школе
Копилка пополнилась еще двумя наградами
Серик Калимбаев: Хоккей на траве – моя религия
Институциональное становление Академии наук завершено
Радетель языка
Гаранты суверенности
То взлет, то посадка…
Дружба, рожденная в бою
А между крыльев – рюкзачки
«Латте-папа» на замену маме?
Степная палитра Николая Хлудова
От рядового – до майора
В летнем парке зима
«Семей» продолжает погоню за «Кайратом»
В лидеры вышел «Хумо» из Ташкента
Огонь унес жизни людей
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Глава Нацбанка рассказал, какую меру будут принимать для снижения инфляции
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Определены самые популярные у туристов регионы
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
Китайский многофункциональный центр откроют в Астане
Проблемы водного сектора Казахстана связаны с кадровым дефицитом – ученый
К паводкам готовимся заранее
Оперативно, грамотно и честно!
Казахстан может провести лицензионный отборочный турнир к ОИ - 2028
Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе
Президент поставил перед Национальной академией наук ряд задач
Ерлан Нурпеисов освобожден от должности вице-министра по ЧС РК
Космический корабль Starship взорвался при наборе высоты
Астанчанка предотвратила пожар в столичном ЖК
Роналду продлит контракт с клубом «Аль-Наср»
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году

Читайте также

Монтажники погибли на стройке в Алматы
Строитель скончался от падения с высоты в Атырау
Кто понесет ответственность за травму упавшего с елки учите…
Продавщицу в Сарани зарезал грабитель

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]