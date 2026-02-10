В этом году исполняется 25 лет со дня вывода отдельного сводного стрелкового батальона Республики Казахстан с таджикско-афганской границы. В связи с памятной датой в столичном парке «Ерлік» состоялось торжественное мероприятие. Участники почтили память военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в составе батальона, минутой молчания, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В церемонии приняли участие ветераны, действующие военнослужащие и представители общественности. К памятнику казахстанским воинам, выполнявшим задачи на таджикско-афганской границе, были возложены цветы.

С приветственным словом выступили заместитель директора Пограничной службы генерал-майор Толеужан Джунусов и заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией МВД Республики Казахстан по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов. Они подчеркнули, что казахстанские военнослужащие с честью выполнили свой воинский долг.

«Этот день — символ мужества, верности Родине и преданности воинскому долгу батальона. От имени Главнокомандования Национальной гвардии МВД РК поздравляю ветеранов батальона с этой исторической датой», - отметил генерал-майор Кайрат Умбетов.

Памятное мероприятие продолжилось концертной программой, организованной в Национальном военно-патриотическом центре. Солисты ансамблей песни и танца Министерства обороны, Национальной гвардии и Пограничной службы исполнили патриотические произведения.

Подвиг казахстанских военнослужащих, проходивших службу на таджикско-афганской границе, навсегда останется в памяти народа.

Напомним, 25 лет назад казахстанские военнослужащие завершили выполнение боевых задач на таджикско-афганской границе и вернулись на Родину. Отдельный сводный стрелковый батальон Республики Казахстан в 1993–2001 годах охранял государственную границу вдоль реки Пяндж. К сожалению, при выполнении задач 17 военнослужащих — нынешних гвардейцев, ранее проходивших службу во Внутренних войсках, — героически погибли.