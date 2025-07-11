Как сообщает газета Times of India, в Индии теннисистка Радхика Ядав была убита своим отцом

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По информации источника, в ходе ссоры отец выстрелил в дочь пять раз. Она была срочно доставлена в больницу, но медики не смогли спасти спортсменку, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

В полиции мужчина признался в преступлении.

По его словам, мотивом стали насмешки в его сторону на тему того, что он живет на деньги своей дочери, которые она зарабатывала как тренер в собственной теннисной академии в индийском Гургаоне.

Отец девушки отметил, что эта ситуация "ущемляла его достоинство".

Согласно другой версии, отец теннисистки был недоволен ее активностью в соцсетях и возможным романом.

Лучшей позицией Радхики Ядав в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) было 113-е место в ноябре прошлого года.