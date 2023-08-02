2,5 тысячи литров контрафактного алкоголя обнаружили полицейские в грузовике жителя СКО

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Как сообщается, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО получили информацию о возможной причастности 33-летнего жителя одного из районов области к нелегальному обороту спиртосодержащей продукции. Они остановили сельчанина на территории областного центра, которые был за рулём грузовика. Из авто изъяты 500 пятилитровых пластиковых ёмкостей с контрафактной водкой.

Уточняется, что сотрудники отдела МПС городского управления полиции собрали материал по статье «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления» Кодекса РК об административных правонарушениях.

«Употребление контрафактного алкоголя опасно для жизни и здоровья. Кроме того, нелегальный оборот спиртных напитков увеличивает риски совершения преступлений в состоянии опьянения. С января в области сотрудники УБОП совместно с МПС проверили несколько таких фактов, по результатам из незаконного оборота изъято 2144 литра алкоголя», – отмечает и.о. начальника УБОП ДП СКО майор полиции Рахат Нурахметов.

Всего, по данным управления полиции, в области с начала года было изъято свыше 4820 литров нелегальной спиртосодержащей продукции.