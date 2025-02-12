27 тысяч лососей устроили «массовый побег» в Норвегии

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По информации The Guardian, в Норвегии обещают награду за поимку уплывшего с фермы лосося

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Компания по производству морепродуктов Mowi пообещала выдать вознаграждение тем, кто выловит 27 тыс. уплывших лососей у берегов Норвегии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия 

Уточняется, что рыбы пропали с фермы, которая расположена в губернии Тромс на северо-западе королевства, где всего содержалось 105 тыс. лососей. За каждую особь обещают выплатить 500 норвежских крон (около $44).

В компании назвали этот массовый побег катастрофой для дикого лосося. Издание объясняет, что уплывшая рыба может серьезно навредить дикой: скрещивание диких популяций и лосося, выращенного на фермах, приводит к появлению потомства, которое в долгосрочной перспективе имеет низкую выживаемость.

По информации Норвежского управления рыболовства, компания Mowi сообщила о побеге в воскресенье, когда обнаружила повреждение внешнего кольца загона во время штормовой погоды на объекте в губернии Тромс.

По их словам, средний вес сбежавшей рыбы составлял 5,5 кг. В понедельник норвежские власти провели инспекцию на месте происшествия и издали распоряжение о расширении усилий компании по поимке рыбы.

Газета напомнила, что прошлым летом численность дикого лосося в Норвегии упала до исторического минимума.

 

#побег #ферма #лосось #Норвегия

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