270 самолетов с гумпомощью для жителей Газы прибыли в Египет

В мире
134

В Эль-Ариш прибыли около 270 самолетов с гуманитарной помощью для жителей Газы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: @motaz_azaiza

По данным Общества Красного полумесяца Египта, они доставили порядка 7 тыс. тонн продовольствия, медикаментов и лекарств, средств личной гигиены, палаток.

Почти 270 грузовых самолетов с гуманитарной помощью для населения сектора Газа приземлились до настоящего времени в международном аэропорту города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова. Такие данные привело Общество Красного полумесяца Египта.

По его данным, с начала доставки гуманитарных грузов 12 октября до утра 5 декабря в аэропорт Эль-Ариша прибыли 262 борта. Они доставили на египетскую территорию порядка 7 000 тонн продовольствия, медикаментов и лекарств, средств личной гигиены, палаток. По воздушному мосту на север Синая были доставлены также несколько полевых госпиталей, которые разбиваются в Газе, десятки оборудованных машин скорой помощи.

Как отметил глава отделения египетского Красного Полумесяца в провинции Северный Синай Халед Заид, поддержка палестинцам Газы поступила от ООН, Европейского союза, Всемирной продовольственной программы, Международной федерации Красного Креста, Всемирной организации здравоохранения, гуманитарной группы "Врачи без границ".

Свои самолеты в Эль-Ариш с помощью жителям анклава до сих пор направила 31 страна.

#дети #смерть #Израиль #Египет #самолет #Палестина #война #ракета #гумпомощь

Популярное

Все
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Кукуруза может стать «свинцовой»
Первая награда сезона
Больница больше не нужна?..
Крышка труду!
Чиновничий земельный передел
«Маленькая страна» для большого дела
В 2 раза увеличили количество коек в городской "инфекционке" Шымкента
Конвейер, определяющий «самочувствие»
С заботой о ближних
В режиме выживания
Первыми приходят на помощь
Добро не имеет границ
Запретят ли показ нашумевшего российского сериала в Казахстане
Гололед в Астане: пригородные маршруты приостановлены, городские автобусы задерживаются
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
5 сложных операций с помощью робота-ассистента впервые провели в Астане
Кричать, а не молчать
Казахстан выиграл четвертое золото на юниорском чемпионате мира по боксу
Поверь в мечту
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии
В режиме ожидания
Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
Уроки воспитания для дебоширов
Вовремя остановить тирана
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
Казахстанские гандболистки выступят на чемпионате мира
У ФК "Актобе" новый тренер
Крупный супермаркет в Караганде оштрафован за разные цены на один и тот же товар
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Тринадцать человек погибли при пожаре в алматинском хостеле
Как в Риддер тепло возвращали
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

В Италии нашли утерянную полвека назад картину Боттичелли
Женщина выиграла один миллион долларов в аптеке
Транспортный коллапс случился в Европе
В Турции зарегистрировали землетрясение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]