28 августа жители Земли увидят парад из шести планет

В мире , Наука
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Айман Аманжолова
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Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

6 планет и убывающая Луна выстроятся по одну сторону от Солнца утром в среду, 28 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Условный парад планет займет на небе сектор в границах около 160 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В августе Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн наблюдаются с полночи до рассвета. В конце месяца на утреннем небе после 06:00 времени Астаны начинает появляться Меркурий, а 28 августа к ним присоединится серп убывающей Луны, которая будет находиться недалеко от Марса. Все они расположатся восточнее (справа) от восходящего Солнца.

«В среду, 28 августа на утреннем небе выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. (Шесть планет и спутник Земли) будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов», - сообщили в планетарии.

При ясной погоде часть участников парада можно будет увидеть невооруженным глазом, а остальные - в мощный бинокль или телескоп. В планетарии августовский парад назвали условным, так как планеты будут располагаться в слишком большом секторе.

«В астрономии нет четкого критерия «близости» планет, поэтому термин «парад планет» носит качественный характер», - также уточнили в организации, напомнив о том, что это понятие не относится к научным и используется для популяризации астрономии.

Парад планет наблюдается, когда несколько видимых невооруженным глазом планет оказываются достаточно близко друг к другу и видны (либо не видны, если находятся вблизи Солнца) в узком (20-30 градусов) секторе неба. Большой парад планет происходит, когда таким образом собираются пять и более планет. Малый парад происходит, если рядом оказываются четыре планеты. Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие - гораздо реже.

#земля #Луна #планета #парадпланет

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