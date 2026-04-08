Стоимость участков превышает 17 млрд тенге
Прокуратура Алматы вернула государству 288 гектаров земель, граничащих с региональным природным парком «Медеу», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган
В рамках надзорной деятельности было выявлено незаконное предоставление в частную собственность двух земельных участков, общей площадью 288 га.
Спорные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения с наличием водного фонда, и не подлежали выкупу.
По иску прокуратуры Жетысуского района суд признал заключенные сделки недействительными.
Судебная коллегия Алматинского городского суда решение первой инстанции оставила в силе.
Принятыми мерами спорные земельные участки стоимостью более 17 млрд тенге возвращены в государственную собственность.