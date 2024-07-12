29 стран, 107 маршрутов: в какие страны можно улететь из Казахстана

Порядка 5,5 млн пассажиров перевезли казахстанские авиакомпании за 6 месяцев - на 17% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным комитета, на сегодня внутренние авиаперевозки выполняются шестью авиакомпаниями по 53 маршрутам с частотой 640 рейсов в неделю.

Для транспортной доступности социально-значимых направлений и развития внутреннего туризма субсидируются 19 внутренних авиамаршрутов в 9 регионах страны.

Касательно международного авиасообщения, в КГА отметили, что полеты выполняются в 29 стран по 107 маршрутам с частотой 619 рейсов в неделю, в том числе в Великобританию, Вьетнам, Германию, Грузию, Египет, Катар, Китай, Малайзию, ОАЭ, Таиланд и другие страны.