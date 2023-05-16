3 дня без пищи и воды: 72-летнюю женщину нашли близ полигона в Жетысу

Пропавшую без вести пожилую женщину нашли близ военного полигона в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

В Панфиловском районе разыскали пропавшую без вести 72-летнюю сельчанку.

Поиски пенсионерки, которая ушла из дома 13 мая, продолжались более трех суток. Обессиленную женщину нашли близ старого военного полигона в 15-20 км от ее родного села Лесновка.

Помимо родных к поискам пожилой женщины полицейские привлекли волонтеров, пограничников и местное население (в общей сложности около 100 человек). Одной из розыскных групп удалось в густых зарослях найти платок бабушки и определить направление поиска.

Одиноко бродившую женщину заметили местные чабаны и рассказали об этом розыскникам, уже шедшим по ее следам. Без пищи и воды она обессилила. После оказания медицинской помощи родные бабушки забрали ее домой.