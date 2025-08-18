Между родственницами произошел конфликт, переросший в ссору

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предварительным данным из публикаций в соцсетях, стало известно, что в результате семейного конфликта жительница Астаны нанесла своей матери смертельное ножевое ранение, сообщает Kazpravda.kz

Со слов очевидцев, погибшая несколько дней находилась в квартире без признаков жизни. У подозреваемой есть грудной ребёнок, которому ещё нет года.

Также о причинах трагедии высказались в ДП Астаны.

«По факту обнаружения трупа женщины с признаками насильственной смерти полицией возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержана её 30-летняя дочь. По предварительным данным, между женщинами произошёл конфликт, переросший в ссору, в ходе которой дочь нанесла матери ножевое ранение», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что подозреваемая водворена в ИВС. Проводится следствие.