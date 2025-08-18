30-летнюю астанчанку подозревают в убийстве матери

Закон и Порядок,Происшествия
128
Дана Аменова
специальный корреспондент

Между родственницами произошел конфликт, переросший в ссору  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предварительным данным из публикаций в соцсетях, стало известно, что в результате семейного конфликта жительница Астаны нанесла своей матери смертельное ножевое ранение, сообщает Kazpravda.kz   

Со слов очевидцев, погибшая несколько дней находилась в квартире без признаков жизни. У подозреваемой есть грудной ребёнок, которому ещё нет года.

Также о причинах трагедии высказались в ДП Астаны.

«По факту обнаружения трупа женщины с признаками насильственной смерти полицией возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержана её 30-летняя дочь. По предварительным данным, между женщинами произошёл конфликт, переросший в ссору, в ходе которой дочь нанесла матери ножевое ранение», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что подозреваемая водворена в ИВС. Проводится следствие. 

 

#убийство #мать #дочь

Популярное

Все
Сегодня - День пограничника
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежден в Казахстане
Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС
Обрабатывающая промышленность в 2025 году выросла на 6,1%
Реализация Послания-2024: рост отечественного производства и поддержка МСБ
В Астане завершились съемки мюзикла к 95-летию Шамши Калдаякова
ИИ применят в борьбе с наркопреступностью в Казахстане
Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республики Казахстан
Более 200 тысяч человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы
Власти Пакистана расширяют спасательные операции в связи с наводнениями
20 тысяч наркосайтов заблокировали за семь месяцев в РК
Рельсы проложили на основной линии LRT в Астане
Перевести ребенка в другую школу можно онлайн
Казахстанец отличился на Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше
Глава государства принял акима Акмолинской области
Маулен Ашимбаев встретился с главой узбекского парламента
Более тысячи фактов двойного гражданства установили в Павлодарской области
Нелегальную добычу золота пресекли в ВКО
Организаторов свадебного кортежа наказали в Актобе
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Определены 100 популярных казахстанских книг
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Как будет расти Караганда
МИД ЕС созывает экстренный саммит по Украине
Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
Казахстанские школьники получили 7 наград на чемпионате по робототехнике в Китае
Глава государства о суперкомпьютере и об ИИ: «Расслабляться нельзя»
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Тренера топ-клуба КПЛ отправили в отставку после поражения в Семее
Мертвые души и трудоустройство
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
В Турции землетрясение разрушило дома
Полицейские поймали «рыночных охотниц» в Алматы
Подозреваемого в терроризме экстрадировали в Астану
Майнерам незаконно продавали электроэнергию в ВКО
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета

Читайте также

В области Абай убрали незаконно установленные дорожные знаки
Организаторов свадебного кортежа наказали в Актобе
Нелегальную добычу золота пресекли в ВКО
Более тысячи фактов двойного гражданства установили в Павло…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]