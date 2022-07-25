300 млн тенге отдали аферистке за "победу в тендерах" жители Алматы

Молодая женщина обещала победу в тендерах и обманула жителей города Алматы на 300 миллионов тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В мошенничестве гражданку С. 1985 года рождения уличили полицейские Ауэзовского района Алматы.

«Согласно материалам уголовного дела, подозреваемая, ссылаясь на «хороших знакомых», обещала гражданам участие и победу в тендерах. В настоящее время в нашем подразделении с участием гражданки С. расследуются пять уголовных дел. Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составляет 300 миллионов тенге. Подозреваемая сейчас находится под стражей. Досудебное расследование продолжается. Устанавливается причастность женщины к другим эпизодам», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.