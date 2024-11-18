Свыше 30 человек необоснованно задержали в Шымкенте с начала года

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В целях предотвращения правонарушений прокурорами города проверяются служебные кабинеты органов уголовного преследования на предмет соблюдения требований Уголовно-процессуального кодекса в части соблюдения 3-часового срока доставления лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Всего прокуроры Шымкента за 10 месяцев т. г. освободили 31 человека (в т. ч. УП Каратауского района – 9, района Турана – 8, Аль-Фарабийского района – 7, Абайского района – 5, Енбекшинского района – 2), незаконно находившихся в зданиях районных управлений полиции.

По актам прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 27 должностных лиц.

«Мы должны добиваться неукоснительного исполнения уголовно-процессуального законодательства, даже минута необоснованного нахождения граждан в зданиях правоохранительных органов недопустима и будет нести последствия для нарушивших их права», - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Работа в этом направлении продолжается, добавили в надзорном органе.