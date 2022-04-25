Культура 32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане 25 апреля 2022 г. 0:15 Максут Иржанов Выставка «Письменное наследие Великой степи» представляет 32 уникальных артефакта. Цели выставки в Национальном музее – популяризация редких рукописей, рассказывающих о самобытной культуре казахского народа, истории отечественной письменности. Экспозиция организована совместно с Национальным центром рукописей и редких книг. На вернисаж пришли министр культуры и спорта Даурен Абаев, представители посольств Турции, Азербайджана, Узбекистана, а также общественности, научного и экспертного сообщества. – Мы хотим показать наше бесценное наследие, отражающее многовековую историю нашей страны, что, несомненно, внесет свой вклад в воспитание подрастающего поколения, – отметил Даурен Абаев. По словам эксперта Национального центра рукописей и редких книг Алмата Абсадыкова, на выставку доставлены древние письменные памятники, ценные материалы из архива центра. – В основе каждой культуры лежат рукописные работы. Здесь представлены древняя тюркская, казахская письменность, адаптированная к древнему арабскому алфавиту, а также персидские и арабские рукописи. Это наше историческое наследие, – подчеркнул специалист. Истоки письменной культуры в Казахстане – символические знаки, петроглифы, варианты кангюйской письменности на керамической доске, образцы сарматских знаков... Рукописные экспонаты хранят многовековые духовные, политические, культурные, исторические данные и вызывают неизменный интерес посетителей. В ходе выставки молодым ученым будет предоставлена возможность работы с ценными первоисточниками. А сотрудники отдела реставрации Национального центра рукописей и редких книг наглядно показали, как они возвращают к жизни старейшие, порой ветхие рукописные экземпляры. Выставка интересна как специалистам – сотрудникам архивов, библиотек, музеев, магистрантам, докторантам высших учебных заведений, так и всем, кто увлечен историей и культурой своей страны. Пред. След. Пред. След.