Культура
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
Максут Иржанов

Выставка «Письменное наследие Великой степи» представляет 32 уникальных артефакта.

Цели выставки в Национальном музее – популяризация редких рукописей, рассказывающих о самобытной культуре казахского народа, истории отечественной письменности. Экспозиция организована совместно с Нацио­нальным цент­ром рукописей и редких книг.

На вернисаж пришли министр культуры и спорта Дау­рен Абаев, представители посольств Турции, Азербайд­жана, Узбекистана, а также общественности, научного и экспертного сообщества.

– Мы хотим показать наше бесценное наследие, отражаю­щее многовековую историю нашей страны, что, несомненно, внесет свой вклад в воспитание подрас­тающего поколения, – отметил Даурен Абаев.

По словам эксперта Национального центра рукописей и редких книг Алмата Абсадыкова, на выставку доставлены древние письменные памятники, ценные материалы из архива центра.

– В основе каждой культуры лежат рукописные работы. Здесь представлены древняя тюркская, казахская письменность, адаптированная к древнему арабскому алфавиту, а также персидские и арабские рукописи. Это наше историческое наследие, – подчеркнул специалист.

Истоки письменной культуры в Казахстане – символические знаки, петроглифы, варианты кангюйской письменности на керамической дос­ке, образцы сарматских знаков... Рукописные экспонаты хранят многовековые духовные, политические, культурные, исторические данные и вызывают неизменный интерес посетителей.

В ходе выставки молодым ученым будет предоставлена возможность работы с ценными первоис­точниками. А сотрудники отдела реставрации Национального цент­ра рукописей и редких книг наглядно показали, как они возвращают к жизни старейшие, порой ветхие рукописные экземпляры.

Выставка интересна как специа­листам – сотрудникам архивов, библиотек, музеев, магистрантам, докторантам высших учебных заведений, так и всем, кто увлечен историей и культурой своей страны.

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