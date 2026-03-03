На седьмом заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина озвучены данные о выборе налоговых режимов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Как известно, определиться с налоговым режимом бизнес должен был до 1 марта этого года.

По информации Министерства финансов, режим для самозанятых выбрали 346 тыс. человек, из них 265 тыс. — новые участники, вышедшие из тени.

Напомним, что одной из ключевых целей налоговой реформы являлось «обеление» рынка труда и создание простых, понятных и доступных условий для легальной работы. Введение отдельного режима для самозанятых, преимуществом которого является освобождение получаемого дохода от налога и отсутствие необходимости регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, позволило вовлечь в правовое поле тех, кто ранее работал без оформления.

Спецрежим на основе упрощенной декларации выбрали 1,2 млн предпринимателей.

НДПИ по общераспространенным полезным ископаемым

С 1 января 2026 года, согласно нормам Бюджетного кодекса, НДПИ по общераспространенным полезным ископаемым (ОПИ), подземным водам и лечебным грязям должен зачисляться в местные бюджеты — по месту нахождения объекта добычи. При этом, согласно нормам Налогового Кодекса, уплата НДПИ за ОПИ, подземные воды и лечебные грязи производится по месту нахождения недропользователя.

В связи с необходимостью согласования норм Бюджетного и Налогового кодексов было решено, что необходимые изменения будут внесены в Налоговый кодекс. До их принятия поступления за IV квартал 2025 года будут зачисляться по месту регистрации недропользователя (в республиканский бюджет), а начиная с обязательств 2026 года — по месту добычи (в местный бюджет).

КПН и целевые средства субъектов естественных монополий

Также на заседании рассмотрен вопрос обложения КПН целевых средств субъектов естественных монополий. В соответствии с законодательством прибыль и амортизация, включенные в тариф, имеют целевое назначение и направляются исключительно на реализацию инвестиционных программ — строительство, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры. Эти средства не являются свободной прибылью.

В рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов в 2025–2029 гг. реализуются масштабные проекты обновления сетей. При вводе новых объектов увеличивается стоимость основных средств и амортизация, что автоматически расширяет налоговую базу по КПН.

При этом расходы на уплату КПН не предусмотрены в тарифе и не компенсируются, что создает дополнительную финансовую нагрузку на предприятия и может сдерживать их участие в модернизации.

В этой связи предложено выработать единый подход и дать разъяснения о недопустимости обложения КПН целевых средств инвестпрограмм, чтобы обеспечить стабильное финансирование обновления инфраструктуры и не допустить роста нагрузки на потребителей.

Также на заседании рассмотрели вопросы, связанные с применением налоговых норм для предприятий горно-металлургического сектора, государственных учреждений.