36 вагонов гуманитарной помощи Казахстана прибыло в Афганистан

Международное сотрудничество
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Казахстан последовательно выступает за продолжение поддержки афганского народа

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению Главы государства Казахстан направил гуманитарную помощь народу Афганистана. Передача состоялась на железнодорожной станции Хайратон в провинции Балх, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Общий объем прибывшего по железной дороге гуманитарного груза составляет 2,2 тыс. тонн. Это растительное масло, пшеничная мука, рисовая крупа, зимние и летние палатки, одеяла. Отдельная партия гуманитарной помощи с лекарственными средствами первой необходимости будет направлена воздушным транспортом.

Как отметил временный поверенный в делах Республики Казахстан в Афганистане Газиз Акбасов, Казахстан последовательно выступает за продолжение поддержки афганского народа, а также за развитие дружественных и торгово-экономических связей между странами. Он подтвердил готовность к углублению сотрудничества не только в гуманитарной сфере, но и в горнодобывающей промышленности, транспорте, логистике и сельском хозяйстве.

Гуманитарная помощь оказана при содействии Казахстанского агентства международного развития «KazAID».

С 21 по 23 апреля запланирован визит в Кабул казахстанской делегации во главе с вице-премьером – министром национальной экономики Сериком Жумангариным. В рамках визита планируется проведение встреч с официальными лицами Афганистана и выставки казахстанских товаров.

#Афганистан #помощь #вагоны #гуманитарка

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