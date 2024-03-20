40 сайтов интернет-казино подпольно работали в ЗКО

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Прокуратура Уральска по результатам мониторинга сетей Интернета установила 40 сайтов интернет-казино, которые работали несмотря на запрет на территории Казахстана.

Легкость доступа к данным ресурсам приводит к игровой зависимости, что в свою очередь приносит неисчислимые беды, разрушая тысячи семей, толкая многих на преступления и суициды.

Данная зависимость наносит огромный вред и подрастающему поколению: азартные онлайн-игры превращаются в повседневный досуг детей.

«По иску прокуратуры Уральским городским судом №2 деятельность данных интернет-казино прекращена. Главой государства на третьем заседании Национального курултая отмечено, что одной из проблем нашего общества является лудомания. Постоянными клиентами букмекерских контор и казино являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города», – проинформировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что учитывая это, данная работа будет продолжена.