40 тысяч камер видеонаблюдения установили в казахстанских колониях

Технологии, Другое
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Аменова Дана
Корреспондент

МВД сообщило о том, что работа по внедрению сплошного видеонаблюдения подошла к завершению, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве отметили, что внедрение сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов проводилось по поручению главы государства.

"Система видеонаблюдения считается инструментом защиты конституционных прав граждан и обеспечения правомерности действий сотрудников", - указали в министерстве.

В декабре 2023 года сплошное видеонаблюдение появилось во всех отделах полиции и пенитенциарных учреждениях.

«В служебных кабинетах, коридорах и лестничных маршах, а также по периметру зданий полиции установлено порядка 29 тысяч видеокамер, а в 78 пенитенциарных учреждениях – почти 40 тысяч видеокамер, изображения с которых выведены в центры оперативного управления, ситуационный центр КУИС и органы прокуратуры. С помощью интеллектуальной системы в пенитенциарных учреждениях предотвращено 3 попытки побега заключенных, 23 суицида, не допущено перерастание девяти конфликтных ситуаций в групповые драки и массовые беспорядки. В последнее время наблюдается рост в 6 раз выявленных посредством систем видеонаблюдения нарушений режима содержания. В 2023 году выявлено более 15 тысяч нарушений.  Также стало заметно восьмикратное сокращение досудебных расследований за незаконные действия сотрудников в отношении осужденных», — уточнили в правоохранительных органах.

Напомним, правила обязательного видеонаблюдения были разработаны в рамках реализации послания президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий».

Также ранее сообщалось, что в течение нескольких лет будет проведено поэтапное увеличение в регионах фото- и видеорегистраторов на автодорогах.  

#МВД #колонии #камеры #видеонаблюдение #установка

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