444 проекта импортозамещения на сумму 13,3 трлн тенге вошли в пул инвестпроектов

Актуальные вопросы развития импортозамещения были рассмотрены в рамках очередного совещания по исполнению поручений Главы государства и Плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в Республике Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

19 марта под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова в Нур-Султане состоялось очередное совещание по исполнению поручений Главы государства и Плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК.

Согласно статистике, по оперативным итоговым данным за прошлый год, в Казахстан импортировано продукции обрабатывающей промышленности на сумму $38,3 млрд.

В больших объемах поставляется продукция машиностроения ($16,4 млрд), химической промышленности ($3,2 млрд), черной металлургии ($2,4 млрд), легкой промышленности ($2,2 млрд), строительных материалов ($1,4 млрд), цветной металлургии ($679 млн).

Во исполнение поручения Президента РК К. Токаева государственными органами РК проведен глубокий анализ отечественной обрабатывающей промышленности, в результате чего выявлен значительный потенциал, определены конкурентные преимущества в разрезе отраслей, а также потенциальные ниши дальнейшего развития промышленности.

В настоящее время на основании проведенного анализа разработан проект Программы импортозамещения, основная цель которого — сокращение импорта, увеличение экспортных преимуществ и конкурентоспособности отечественного производства.

По итогам проработки с акиматами областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент сформирован пул инвестиционных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности.

В перечень вошли 444 проекта импортозамещения на общую сумму 13,3 трлн тенге, с потенциалом создания 88 тыс. новых постоянных рабочих мест. В текущем году в рамках Карты индустриализации регионами Казахстана запланирован запуск 90 проектов на общую сумму 1,4 трлн тенге с созданием 10,8 тыс. новых постоянных рабочих мест.

По итогам рассмотрения вопросов импортозамещения, председательствовавший на заседании Премьер-министр РК поручил в течение месяца разработать и утвердить Программу импортозамещения в разрезе регионов.

«Сегодня данный вопрос особо актуален в связи со сложившейся геополитической ситуацией в мире. Поэтому необходимо активизировать работу в данном направлении и привлекать инвестиции для реализации импортозамещающих проектов», — сказал Алихан Смаилов.