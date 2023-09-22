5 млн тенге отдал мошеннику житель ВКО на "строительство водопровода"

Жителя Усть-Каменогорска обманули на 5 миллионов тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщается, в Иртышский отдел полиции УП Усть-Каменогорска поступило обращение от жителя Шемонаихинского района.

Мужчина рассказал, что знакомый предложил вложиться в строительство водопровода, однако обманул и завладел его деньгами. Ущерб составил свыше 5 миллионов тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи поряка задержали 42-летнего подозреваемого. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, добавили в областном ДП.