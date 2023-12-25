5000 тенге в новом дизайне вышли в обращение

Банки и финансы
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Национальный банк Казахстана с 25 декабря 2023 года выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 5000 тенге нового дизайна образца 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Это первая банкнота из новой серии «Сакский стиль». Она основана на элементах сакского стиля, который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

О дизайне и форме денежного знака

Цвет банкнот – красно-оранжевый.

На лицевой стороне изображены:

- ветвь «Древо жизни» с парящей птицей (курган Иссык, V-IV вв. до н.э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);

- спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;

- артефакт – украшение в виде фигуры беркута (курган Талды II, VII-VI вв. до н.э.; беркут как символ безграничной свободы, силы и ловкости).

На оборотной стороне на фоне стилизованного орнаментом щита изображен беркут. За основным изображением расположен круговой казахский орнамент: щит символизирует защиту ценностей, древний символ – 4 стороны света, солярный знак в центре – символ жизни.

Также на оборотной стороне банкноты расположен артефакт – фигура беркута с распростертыми крыльями (Берельские курганы «Долина царей», VIII-VII вв. до н.э., ВКО, элемент украшения, символ свободы и гармонии).

В центре банкноты как фон – контур казахского орнамента «бесконечность», внутри которого размещен ландшафтный вид Чарынского каньона.

О порядке замены и установлении периода параллельного обращения банкнот

Новые банкноты в 5000 тенге поступят в оборот с 25 декабря 2023 года и в течение года будут заменять находящиеся в обращении 5000 тенге образца 2011 года.

«То есть все банкноты старого образца будут в течение года постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов – с 25 декабря 2023 года по 24 декабря 2024 года.

При этом в массовое обращение данные банкноты ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) нужно определенное время.

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 декабря 2024 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового в течение 3 лет, а филиалы НБК – бессрочно.

Отметим, что банкноты нового (2023 года) и старого (2011 года) образцов в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Нацбанка, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков – нерезидентов Казахстана», – подчеркнули в НБ.

Здесь напомнили, что отказ принимать банкноты и монеты, являющиеся законным платежным средством, является административным правонарушением.

Напомним, 15 ноября 2023 года Нацбанк РК презентовал новую серию банкнот национальной валюты, основанную на элементах «Сакского стиля».

#деньги #валюта #тенге #Нацбанк

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