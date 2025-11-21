55 кг «синтетики» изъяли из незаконного оборота в Казахстане

Закон и Порядок
57
Дана Аменова
специальный корреспондент

Перекрыты целые каналы распространения наркотиков

Фото: Polisia.kz

В рамках реализации принципа «Закон и порядок» МВД продолжает целенаправленную работу по пресечению наркопреступлений, акцентируя внимание на недопущении вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков, сообщает Kazpravda.kz 

По информации МВД РК, за последнюю декаду сотрудники полиции задержали 14 граждан, причастных к различным видам наркопреступной деятельности. Были выявлены и перекрыты целые каналы распространения - от уличных закладчиков и фасовщиков до крупных производителей «синтетики».

В Шымкенте возле одной из мечетей задержан 38-летний мужчина, работавший курьером-фасовщиком интернет-магазина. Синтетические наркотики он получал из разных регионов страны, в том числе из Алматинской области, и реализовывал через закладки. При задержании у мужчины было изъято около 2 кг альфа-PVP.

В Восточно-Казахстанской области у молодого парня изъято свыше 1 кг мефедрона и альфа-PVP, предназначенных для сбыта крупными закладками.

В Караганде в арендованном частном доме ликвидирована деятельность подпольной нарколаборатории. Задержаны двое местных жителей области, у которых изъято свыше 52 кг альфа-PVP подготовленных к оптовой реализации, а также почти 1 тонны прекурсоров предназначенных для наркопроизводства. Все фигуранты задержаны и арестованы.

В целом, за декаду из незаконного оборота изъято свыше 55 кг синтетических наркотиков. Таким образом, в незаконный оборот не допущено свыше 165 тысяч разовых доз наркотиков.

Комитет по противодействию наркопреступности МВД РК подчеркивает: борьба с наркопреступностью ведется жестко и бескомпромиссно. В приоритете – генофонд нации, здоровье молодежи и оздоровления наркоситуации на всей территории страны.
 

#наркотики #синтетика

