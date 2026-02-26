Шоколадное творение состоит из одного локомотива и 22 вагонов, каждый из которых весит до 160 кг и полностью изготовлен из бельгийского шоколада

Фото: Francesco Enriquez / ipa-agency.net

Мальтийский шоколатье Эндрю Фарруджиа побил свой третий рекорд Гиннесса, создав самую длинную в мире шоколадную скульптуру — поезд в старинном стиле длиной 55,27 м. Как отмечается на официальном сайте издания рекордов, это больше длины олимпийского бассейна (50 м), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Эндрю Фарруджиа — не только талантливый мастер по работе с шоколадом с многолетним опытом в кулинарии, но и старший преподаватель кулинарного искусства и изготовления шоколада в Институте исследований туризма (ITS) на Мальте. Аппетитное творение Эндрю Фарруджиа было создано при участии мальтийских и итальянских студентов кулинарных школ, пишет Times of Malta.

Рекордсмен сообщил, что создание такой скульптуры было длительным процессом. Он и его команда потратили год на подготовку. Само производство заняло четыре месяца. Мастер изготавливал глиняные модели каждой детали поезда, которые потом отливали из шоколада. Наконец все детали были собраны воедино большой командой шоколатье. Вручную были вырезаны примерно 5 тыс. деталей сладкого поезда.

Из-за рекордной длины шоколадную модель транспортного состава было сложно перемещать, так что транспортировка к месту презентации в Милан оказалась самой рискованной частью процесса.

«Нам пришлось надежно обернуть каждую деталь полиэтиленовой пленкой. Но я очень рад сообщить, что все конструкции благополучно прибыли сюда и ни одна деталь не была повреждена! Этим рекордом я хотел оставить наследие своему институту, своей стране и своей семье», — сказал шоколатье, который со своей командой за последнее десятилетие побили два рекорда Гиннесса.

В 2012 году он создал в Брюсселе модель поезда длиной 34,05 м, построенную из шоколада, которая на тот момент была признана самой длинной шоколадной скульптурой.

Два года спустя, в 2014 году, он изготовил шоколадный дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа» — самое высокое здание в мире — высотой 13,52 м, создав, в свою очередь, самую высокую шоколадную скульптуру.