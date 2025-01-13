56-летнего мужчину убили в СКО

Происшествия,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Задержаны двое подозреваемых

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

11 января около 08:30 в райцентре Явленка Есильского района Северо-Казахстанской области был обнаружен труп 56-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, сообщает Kazpravda.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых 59 и 29 лет.

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления», детализировали в правоохранительных органах.

Также сегодня стало известно, что жителя Шымкента подозревают в убийстве и поджоге тела матери.

#СКО #убийство #мужчина

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