56-летнего мужчину убили в СКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

11 января около 08:30 в райцентре Явленка Есильского района Северо-Казахстанской области был обнаружен труп 56-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, сообщает Kazpravda.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых 59 и 29 лет.

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления», – детализировали в правоохранительных органах.

Также сегодня стало известно, что жителя Шымкента подозревают в убийстве и поджоге тела матери.