60% доступных займов по программе «Наурыз жұмыскер» получили работники промышленной и строительной сферы

По программе «Наурыз жұмыскер» на сегодня 1 990 казахстанцев отметили новоселье, передает Kazpravda.kz

Все они – представители рабочих профессий и трудятся на предприятиях, занимающихся строительством домов, передачей и распределением электроэнергии, производством автомобилей, добычей, переработкой руды, нефти и газа.

Чтобы поддержать их в нелегком труде и помочь решить жилищный вопрос, в этом году Отбасы банк (дочерняя организация холдинга «Байтерек») впервые запустил для них отдельное направление - «Наурыз жұмыскер». Прием заявок стартовал 17 марта 2025 года. За время работы программы больше всего займов получили представители промышленности и строительной отрасли — 1 176 работников этих сфер уже отметили новоселье. На втором месте по количеству выданных кредитов находится транспортная сфера — 396 её представителей приобрели жильё. Замыкает тройку энергетика — 269 специалистов этого сектора получили доступные займы.

Также при поддержке «Наурыз жұмыскер» свое жильё купили работники сельского хозяйства, водных ресурсов и ирригации.

Программа охватывает 1 143 вида деятельности предприятий и 8 230 рабочих профессий. Чтобы стать ее участником, не нужно участвовать в конкурсе. Достаточно взять справку с места работы, в которой указывается вид деятельности работодателя, должность и профессия работника, и обратиться с заявкой в ближайшее отделение Отбасы банка. С перечнем наименований рабочих профессий, списком видов экономической деятельности и формой справки с места работы можно ознакомиться на официальном сайте Банка.

Средний возраст участников «Наурыз жұмыскер» - 31 год. Среди представителей рабочих профессий есть немало женщин. На них приходится порядка 20% выданных займов.

Среди них и Ақкүміс Құдайберген. Она трудится инженером-технологом в железнодорожной отрасли.  Молодой специалист жила с родителями в Кокшетау. С помощью «Наурыз жұмыскер» она смогла купить собственную квартиру в Астане.

- Будучи студенткой, я открыла депозит в Отбасы банке. Уже работая, я по возможности его пополняла. Мне это очень помогло при кредитовании. Я давно мечтала о своем жилье. Вначале думала участвовать в программе «Наурыз», но там есть конкурс и был риск не пройти. В банке подсказали кредитоваться по направлению «Наурыз жұмыскер». По условиям я проходила. Рада, что одобрили кредитную заявку и я купила свою квартиру в столице, - делится радостью Ақкүміс.

Направление «Наурыз жұмыскер» имеет те же условия, что и программа «Наурыз». Максимальная сумма займа для регионов составляет 30 млн тенге, для Астаны и Алматы - 36 млн тенге. В мегаполисах и областных центрах можно приобрести только первичное жилье. Выбрать подходящий жилой комплекс и квартиру участники программы могут на портале «Баспана маркет» (otbasybank.kz). Там сейчас доступно 593 объекта на 10 262 квартиры.

Вторичное жилье можно купить только в моногородах и сельских населенных пунктах. Жилье там уже успели купить 338 участников.

Условия программы «Наурыз жұмыскер».

Ставка по займу - 7% (ГЭСВ от 7,1% до 9,6%) годовых для социально-уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье  9% (ГЭСВ от 9,4% до 13%) годовых для всех остальных категорий.

Первоначальный взнос - от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке, от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья (в моногородах и сельских населенных пунктах).

При подаче заявки, участник должен соответствовать следующим требованиям:

  • Иметь депозит в Отбасы банке. Важно, что срок депозита значения не имеет, его можно открыть перед подачей заявки.
  • Иметь на сберегательном счете в Отбасы банке минимум 2 млн тенге. Сумму можно внести единовременно перед подачей заявления на участие в программе;
  • Не иметь в собственности самого заявителя и членов его семьи жилища в течение последних 5 лет. Члены семьи – это муж, жена и их несовершеннолетние дети. Если человек не состоит в браке, то отсутствие жилища проверяется только у него.
  • Иметь официальный доход в течение последних 6 месяцев. При этом наличие обязательных пенсионных взносов от работодателя, выдавшего справку с места работы, должно быть, как минимум за последние три месяца.

 

