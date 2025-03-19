60-летний карагандинец покупал у матерей маленьких дочек «на время»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За три дня в Казахстане выявлено 40 преступлений, связанных с торговлей людьми, вовлечением лиц в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних, притоносодержанием и сводничеством. Такие данные озвучили в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Kazpravda.kz

Также зарегистрировано 156 административных правонарушений за предоставление помещений для сводничества и 640 - за приставание в общественных местах. Проведены рейдовые мероприятия на территории различных заводов, рынков и строящихся объектов.

Так, в Шымкенте установлена и задержана группа лиц из четырех человек, которая в течение продолжительного времени вовлекала в занятие проституцией на съемных квартирах жительниц города в возрасте от 18 до 23 лет. Злоумышленники шантажировали потерпевших имеющимися интимными фотографиями. По указанным фактам зарегистрировано два уголовных дела по ст. 308 ч. 2 УК (Вовлечение в занятие проституцией) и по ст. 309 ч. 2 УК (Сводничество). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

В Туркестанской области задержаны два жителя Кызылординской области, 2007 г.р. и 2006 г.р., которые занимались продажей порнографических видеозаписей, в том числе с участием несовершеннолетних, в закрытых группах социальной сети Telegram. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 312 ч. 1 УК (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера). Организатор арестован.

В области Абай сотрудниками УБОП установлена жительница города Аягоз, которая в декабре прошлого года продала двух жителей области для эксплуатации на крестьянских хозяйствах. По данным фактам возбуждены уголовные дела, начаты досудебные расследования по ст. 128 ч. 1 УК (Торговля людьми).

Сотрудниками УБОП ДП Карагандинской области установлен и задержан 60-летний мужчина, который за денежное вознаграждение совершал сделки с матерями малолетних девочек с целью дальнейшего совершения в отношении них развратных действий сексуального характера и записи детской порнографии. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Начаты досудебные расследования по ст. 121 ч. 4 УК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (малолетней) и по ст. 135 ч. 1 УК (Торговля несовершеннолетними).

В МВД отметили, что продолжается информационная работа по размещению и трансляции в регионах тематических материалов о проблеме торговли людьми. Для выявления фактов принудительного труда МВД совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством труда и социальной защиты населения и акиматами областей созданы мобильные группы для профилактики торговли людьми и выявления жертв трудовой эксплуатации в сельской местности. Проводится разъяснительная работа среди населения и незамедлительное реагирование на сообщения о фактах принудительного труда в крестьянских хозяйствах, пастбищах, отгонных точках и т.д.